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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ОТМЕЧАЕТ РОСТ ОЧЕРЕДИ ГРУЗОВИКОВ НА ЛИТОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
11:44 28.03.2023
На польском направлении по-прежнему более 1000 фур, на литовском – очереди растут. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«Несмотря на многочасовое ожидание въезда в Польшу и очередь в 1000 грузовиков перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи), сопредельная сторона продолжает в среднем оформлять около 50% от нормы, т.е. польские контрольные службы пропускают 25 грузовиков в час из 50 возможных согласно двусторонним договоренностям по пропуску большегрузов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в литовских пунктах пропуска Твярячюс (Видзы), Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка) также фиксируются задержки в оформлении. За сутки литовские контрольные службы пропустили на свою территорию менее 45% фур.
Наиболее загруженный маршрут в ЕС для легковых автомобилей проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест). Сопредельная сторона оформила всего 31% авто, утверждают в Госпогранкомитете.
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