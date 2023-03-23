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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ПОДРОСЛО НА 0,2%
11:38 28.03.2023
В январе-феврале 2023 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 3149,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню января-февраля 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 102,3%, в обрабатывающей промышленности – 100,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 98,9% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102,1%.
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