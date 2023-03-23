За неделю, с 20 по 27 марта, ряд столичных агентств повысили цены в своих объявлениях о продаже квартир в отдельных новостройках Октябрьского района.

Как пишет Realt, индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 0,6% и составил $1260. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1478, что, напротив, на 0,3% меньше, чем в прошлый понедельник.

Все представленные ниже данные рассчитаны на основе всей базы объявлений (с учетом объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках в Октябрьском, Центральном и Московском районах).

За последние семь дней число объявлений в базе Realt существенно не изменилось. Увеличилось количество объявлений о продаже 4-комнатных (+2,6%), 1-комнатных (+0,9%) и 3-комнатных (+0,3%) квартир. В то же время «двушек» стало на 2% меньше.

Среди районов наибольшее увеличение количества объявлений отмечалось в Центральном и Ленинском — плюс 10% и 6% соответственно. Снижение числа выставленных на продажу квартир за прошедшие семь дней произошло только в Первомайском (-9%) и Октябрьском (-0,1%) районах.

В разрезе числа комнат снижение средних цен отмечалось только у 4-комнатных квартир — минус 0,5%. В остальных случаях «квадрат» стал дороже.

Среди районов города динамика была разнонаправленной. Существеннее всего средние цены изменились в Первомайском и Партизанском районах, где квадрат стал дешевле на 1%.