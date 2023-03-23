ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ПРОСЕЛ НА 0,5%

10:43 28.03.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-февраль 2023 г. в текущих ценах составил 3275,1 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,5% меньше к уровню января-февраля 2022 г.