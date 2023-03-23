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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ ОПОЗДАНИИ ПОЕЗДОВ В МИНСКЕ ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ
09:51 28.03.2023
Белорусская железная дорога (БЖД) предупреждает об опоздании поездов в Минске из-за непогоды.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями на Минском железнодорожном узле наблюдаются отклонения от графика движения пассажирских поездов. Ориентировочное время задержки поездов составляет от 5 минут до 1 часа», - говорится в сообщении БЖД.
Отмечается, что принимаются все необходимые меры по обеспечению доставки пассажиров к месту назначения и вводу поездов в график.
Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить в Контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105.
Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, учитывать данное обстоятельство при планировании поездок и приносит извинения за причиненные неудобства.
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