Белорусская железная дорога (БЖД) предупреждает об опоздании поездов в Минске из-за непогоды.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями на Минском железнодорожном узле наблюдаются отклонения от графика движения пассажирских поездов. Ориентировочное время задержки поездов составляет от 5 минут до 1 часа», - говорится в сообщении БЖД.

Отмечается, что принимаются все необходимые меры по обеспечению доставки пассажиров к месту назначения и вводу поездов в график.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить в Контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105.

Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, учитывать данное обстоятельство при планировании поездок и приносит извинения за причиненные неудобства.