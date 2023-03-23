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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3,5%
09:44 28.03.2023
В январе-феврале 2023 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 535,3 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-февралем 2022 года в сопоставимых ценах на 3,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 528,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 3,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 47,4 тыс. тонн, что на 0,6% больше, чем в январе-феврале 2022 г., молока – 240,3 тыс. тонн (на 6,2% больше.)
В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 46,1 тыс. тонн и по сравнению с январем-февралем 2022 г. увеличилось на 1%, молока произведено 238,4 тыс. тонн (на 6,3% больше).
На 1 марта 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 692,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 220 тыс. голов. Численность свиней составила 577,2 тыс. голов.
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