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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ ЭНЕРГЕТИКИ МИНСКОГО РЕГИОНА РАБОТАЮТ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ
09:22 28.03.2023
Энергетики Минского региона работают в усиленном режиме из-за непогоды. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Отмечается, что с начала текущих суток из-за непогоды электроснабжение в Беларуси нарушалось в 124 населенных пунктах, преимущественно в Минской области. Больше всего от сильного ветра и снегопадов пострадали Борисовский, Логойский, Слуцкий, Червенский районы.
Восстановительные работы продолжаются в 69 населенных пунктах. Задействовано более 20 единиц техники.
По данным гидрометеорологических служб, неустойчивая погода в Минском регионе сохранится до конца дня.
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