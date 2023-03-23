Энергетики Минского региона работают в усиленном режиме из-за непогоды. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Отмечается, что с начала текущих суток из-за непогоды электроснабжение в Беларуси нарушалось в 124 населенных пунктах, преимущественно в Минской области. Больше всего от сильного ветра и снегопадов пострадали Борисовский, Логойский, Слуцкий, Червенский районы.

Восстановительные работы продолжаются в 69 населенных пунктах. Задействовано более 20 единиц техники.

По данным гидрометеорологических служб, неустойчивая погода в Минском регионе сохранится до конца дня.