За январь 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гродненской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 15,6%, рентабельность продаж – 12%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 февраля 2023 г. составила 4,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 11,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2023 г. составила 6 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд. рублей, или 8,9% от общего объема кредиторской задолженности.