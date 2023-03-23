ЭКОНОМИКА РБ

АВТОТОПЛИВО НА АЗС БЕЛАРУСИ С 28 МАРТА ПОДЕШЕВЕЕТ

18:18 27.03.2023 Цены на автомобильное топливо на АЗС Беларуси с 28 марта 2023 года снизятся на 1 копейку. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», цена на бензин АИ-92-К5-Евро составит 2,32 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,42 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,64 рубля, дизельное топливо – 2,42 рубля. Это уже четвертое снижение цен на автомобильное топливо в текущем году. Последний раз цена на топливо изменялась 21 марта.