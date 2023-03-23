28 марта 2023 г. состоится прямая телефонная линия заместителя начальника Минской региональной таможни Ярослава Кузина по вопросам таможенного оформления легковых автомобилей, ввозимых в Евразийский экономический союз.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, получить ответы на интересующие вопросы в рамках темы можно будет с 10.00 до 11.00 по номеру телефона (8-017) 218-95-04.

В соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц при обращении на прямую телефонную линию» гражданам необходимо сообщать свою фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), данные о месте жительства и (или) работы (учебы), представителям юридических лиц – фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), наименование представляемого ими юридического лица и его юридический адрес.