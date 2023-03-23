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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ВЫПУСКНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ ПРОЙДУТ С 1 ПО 9 ИЮНЯ
17:12 27.03.2023
В Беларуси выпускные экзамены в 9-м классе пройдут с 1 по 9 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.
Согласно информации, школьники сдадут четыре испытания. По русскому и белорусскому языкам они напишут изложение, а не диктант, как это было ранее. По математике изменений нет – стандартная контрольная работа. Вновь возвращается экзамен по истории Беларуси.
«Расписание проведения экзаменов в каждом конкретном учреждении образования утвердит директор к 20 мая. Выпускные испытания по письменным предметам пройдут 1, 5 и 7 июня. Тексты и задания объявят по телевизору и радио, а также разместят на сайте Министерства образования. Что же касается истории Беларуси, день сдачи будет выбирать администрация школы или гимназии. Учитывая, что период для проведения испытаний установлен с 1 по 9 июня, а экзамены не могут проводиться два дня подряд, скорее всего, определят даты 3 июня и 9 июня», - прокомментировала начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова.
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