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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ ПОД МИНСКОМ В ФЕВРАЛЕ 2023 ГОДА СТАЛО РЕКОРДНЫМ ЗА 10 ЛЕТ


16:30 27.03.2023

В феврале 2023 года предложение загородных домов под Минском стало рекордным для этого месяца за 10 лет.

Как пишет Realt, обычно в феврале активность на рынке загородной недвижимости начинает возрастать. 2023 год не стал исключением: количество выставленных на продажу объектов за месяц увеличилось на 3,5%, а их общее количество превысило отметку в 8,1 тысяч. Текущий уровень предложения является рекордным для февраля за последнее десятилетие. С учетом опыта прошлых лет можно предполагать, что ближайшие месяцы эта тенденция будет сохраняться.

Пополнился рынок в основном за счет «старых» домов (до 2010 года постройки) и дач, которых за месяц стало больше на 5,5% в обоих случаях. Недостроенных домов стало больше на 4%, участков — на 2,2%. Меньше всего увеличилось количество домов, построенных после 2010 года — их стало больше всего на 1%.

Количество объектов увеличилось по всем направлениям. Существеннее всего на Брестском и Раковском — плюс 6,5%. Чуть менее (плюс 4,4%) — на Московском. По остальным направлениям существенных изменений за месяц не произошло.

Вместе с ростом предложения, увеличился и спрос на загородную недвижимость. В Минском районе за февраль 2023 года было проведено 93 сделки купли-продажи, что на 37% больше, чем в предыдущем месяце. При этом спрос в близлежащих районах за месяц увеличился на 48%, достигнув отметки в 200 сделок.

К близлежащим относятся Логойский, Пуховичский, Смолевичский, Держинский, Узденский, Молодечненский, Вилейский и Воложинский районы.

Динамика цен была разнонаправленной. Снижение средних цен наблюдалось у старых и недостроенных домов — минус 1,5% и 0,7% соответственно. В то же время участки за месяц стали дороже в среднем на 2,1%. Тогда как дачи и современные дома в цене не изменились.

За год существенно подорожали участки (+15,5%) и дачи (+12,3%). «Старые» и недостроенные дома, напротив, стали дешевле на 4% и 2,2% соответственно. Цены на «современные» дома за год снизились не так существенно — всего на 0,6%.

В черте Минска предложение домов, напротив, показало отрицательную динамику: за месяц число объектов сократилось на 0,5%. Тем не менее текущий уровень предложения является самым высоким для отчетного месяца за всю историю наблюдений. В то же время средняя цена на дома в столице снизилась на 1,5%. На данный момент стоимость «квадрата» составляет $1091.
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