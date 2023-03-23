Все районы Гомельской области приступили к севу ранних яровых зерновых. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

Как рассказала на аппаратном совещании в начальник управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Елена Филипович, по данным на утро 27 марта, посеяно 8,1 тыс. га, или 8,5%.

Все районы работают на весенней вспашке. Вспахано 20 тыс. га, или 10% от плана, отметила начальник управления.

Озимые зерновые подкормлены азотными удобрениями на 47% площадей.

Травы в регионе посеяли на площади 5,5 тыс. га, это свыше14%.

Органических удобрений внесли 1,5 млн т - почти четверть от плана. Продолжают аграрии накапливать минеральные удобрения.