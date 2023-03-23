ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КГК ПРЕСЕК МАСШТАБНУЮ НЕЗАКОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТАКСИ


15:45 27.03.2023

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля пресек масштабную незакооную деятельность ряда граждан, оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобилями-такси с использованием электронных сервисов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, для организации нелегального бизнеса коммерсанты на протяжении 2020-2023 гг. осуществляли регистрацию ряда субъектов хозяйствования, которые набирали штат таксистов, заключали договоры с электронным сервисом Яндекс.Такси и оказывали гражданам услуги такси по всей стране.

При этом полученная от перевозки пассажиров выручка скрывалась от налогообложения и направлялась на выплату водителям заработной платы «в конвертах» и личные нужды участников схемы.

Для противодействия выявлению и пресечению незаконной деятельности субъекты хозяйствования, от имени которых оказывались услуги такси, периодически менялись, а в качестве директоров и учредителей выступали иностранные граждане. Отработав несколько месяцев, субъекты хозяйствования прекращали свою деятельность, а нелегальная деятельность «переводилась» на другие предприятия. Всего в схеме было задействовано свыше 15 субъектов хозяйствования.

Сумма сокрытой от налогов выручки составила свыше 10 млн рублей, заработную плату «в конвертах» получали более 1 тыс. водителей такси, оказывавших услуги по перевозке пассажиров по всей стране. При этом большинство водителей работало нелегально, без официального трудоустройства.

Причиненный государству ущерб в виде неперечисленного в бюджет с «серой заплаты» подоходного налога составил более 2 млн рублей.

За уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению в бюджет походного налога Департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.2431 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Активные участники незаконной схемы задержаны, на их имущество наложен арест.

В ходе производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовному делу изъяты денежные средства, предназначавшиеся для выплаты зарплаты «в конвертах», мобильные телефоны, носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых лиц.

В целом проводимые проверочные мероприятия показывают, что деятельность по оказанию услуг такси носит достаточно высоко рисковый характер совершения правонарушений. Связано это как с отменой лицензирования перевозок автомобилями-такси, так и доступностью и активным использованием перевозчиками сервиса Яндекс.Такси.

Так, с 2022 года по материалам органов финансовых расследований в отношении должностных лиц организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобилями такси, возбуждено 17 уголовных дел, сумма ущерба по которым превысила 9 млн рублей. Подавляющее большинство выявленных нарушений связано с сокрытием выручки и выплатой зарплаты «в конвертах».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2023
валюта курс
EUR 3.0495
USD 2.8426
RUB 3.7311
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.1159 +0.0259
USD 2.8520 -0.008
RUB 3.7315 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0530 3.0680
USD 2.8350 2.8450
RUB 2.8000 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 27.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0740 1.0779
EUR/RUB 81.8000 107.6000
USD/RUB 75.8000 99.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте