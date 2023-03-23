Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля пресек масштабную незакооную деятельность ряда граждан, оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобилями-такси с использованием электронных сервисов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, для организации нелегального бизнеса коммерсанты на протяжении 2020-2023 гг. осуществляли регистрацию ряда субъектов хозяйствования, которые набирали штат таксистов, заключали договоры с электронным сервисом Яндекс.Такси и оказывали гражданам услуги такси по всей стране.

При этом полученная от перевозки пассажиров выручка скрывалась от налогообложения и направлялась на выплату водителям заработной платы «в конвертах» и личные нужды участников схемы.

Для противодействия выявлению и пресечению незаконной деятельности субъекты хозяйствования, от имени которых оказывались услуги такси, периодически менялись, а в качестве директоров и учредителей выступали иностранные граждане. Отработав несколько месяцев, субъекты хозяйствования прекращали свою деятельность, а нелегальная деятельность «переводилась» на другие предприятия. Всего в схеме было задействовано свыше 15 субъектов хозяйствования.

Сумма сокрытой от налогов выручки составила свыше 10 млн рублей, заработную плату «в конвертах» получали более 1 тыс. водителей такси, оказывавших услуги по перевозке пассажиров по всей стране. При этом большинство водителей работало нелегально, без официального трудоустройства.

Причиненный государству ущерб в виде неперечисленного в бюджет с «серой заплаты» подоходного налога составил более 2 млн рублей.

За уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению в бюджет походного налога Департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.2431 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Активные участники незаконной схемы задержаны, на их имущество наложен арест.

В ходе производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовному делу изъяты денежные средства, предназначавшиеся для выплаты зарплаты «в конвертах», мобильные телефоны, носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых лиц.

В целом проводимые проверочные мероприятия показывают, что деятельность по оказанию услуг такси носит достаточно высоко рисковый характер совершения правонарушений. Связано это как с отменой лицензирования перевозок автомобилями-такси, так и доступностью и активным использованием перевозчиками сервиса Яндекс.Такси.

Так, с 2022 года по материалам органов финансовых расследований в отношении должностных лиц организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобилями такси, возбуждено 17 уголовных дел, сумма ущерба по которым превысила 9 млн рублей. Подавляющее большинство выявленных нарушений связано с сокрытием выручки и выплатой зарплаты «в конвертах».