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ЭКОНОМИКА РБ
«САВУШКИН» ВЫПУСТИЛ ПРОДУКЦИЮ В ПАСХАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ
14:52 27.03.2023
«Савушкин» выпустил продукцию в пасхальной упаковке.
В частности, в лимитированной праздничной упаковке выпущены творог, молоко и кефир.
«Мы уверены: большой смысл кроется в маленьких деталях. Каждый элемент пасхального дизайна разрабатывался с особым смыслом. Цветы символизируют обновление жизни, веточки вербы – здоровье и радость, цыпленок – долгожданную весну, а кулич олицетворяет пасхальный хлеб», – отметили в компании.
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