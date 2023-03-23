ЭКОНОМИКА РБ

«САВУШКИН» ВЫПУСТИЛ ПРОДУКЦИЮ В ПАСХАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

14:52 27.03.2023 «Савушкин» выпустил продукцию в пасхальной упаковке. В частности, в лимитированной праздничной упаковке выпущены творог, молоко и кефир. «Мы уверены: большой смысл кроется в маленьких деталях. Каждый элемент пасхального дизайна разрабатывался с особым смыслом. Цветы символизируют обновление жизни, веточки вербы – здоровье и радость, цыпленок – долгожданную весну, а кулич олицетворяет пасхальный хлеб», – отметили в компании.