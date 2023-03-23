В Гомельской области розничный товарооборот в январе-феврале 2023 г. составил 1273,1 млн рублей, или 98,3% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,6% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2023 г. составил 1178,4 млн рублей, или 98,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-феврале 2023 г. составил 1357,6 млн рублей, или 96,4% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2023 г. составил 66,8 млн рублей, или 106,8% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.