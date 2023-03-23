|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ПРОСЕЛ НА 1,7%
14:44 27.03.2023
В Гомельской области розничный товарооборот в январе-феврале 2023 г. составил 1273,1 млн рублей, или 98,3% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,6% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2023 г. составил 1178,4 млн рублей, или 98,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-феврале 2023 г. составил 1357,6 млн рублей, или 96,4% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.
Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2023 г. составил 66,8 млн рублей, или 106,8% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2023
Курсы в банках
на 27.03.2023
Конвертация в банках
на 27.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте