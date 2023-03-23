ОАО «Сморгонский агрегатный завод» (входит в «МТЗ-Холдинг») планирует к 2030 году увеличить объемы производства в три раза. Об этом заявил директор предприятия Александр Бурко.

«Разработан бизнес-план, согласно которому в этом году мы должны собрать (из основной нашей мини-техники) мотоблоков - 8,4 тыс. штук, мини-тракторов - 1,2 тыс. и садовых тракторов, коммунальной техники - 950 штук. К 2030 году мы планируем увеличить объемы производства в три раза», - сообщил он.