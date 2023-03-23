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ЭКОНОМИКА РБ


АНАЛИТИКИ ЕАБР ГОВОРЯТ О НАМЕТИВШЕМСЯ ВОССТАНОВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ БЕЛАРУСИ


13:38 27.03.2023

В Беларуси наметилось восстановление экономической активности. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийский банк развития (ЕАБР).

«В январе-феврале 2023 г. снижение ВВП составило 3,6% г/г (сокращение на 5% г/г в январе). Ключевой фактор — восстановление положительных темпов роста в промышленности впервые за 13 месяцев. В феврале 2023 г. промышленное производство увеличилось на 0,5% г/г (сократилось на 4,1% г/г в январе и на 3,2% в 2022 г.). Сохранилась положительная динамика в с/х: выпуск продукции в феврале 2023 г. вырос на 2,3% г/г (3,4% г/г в январе)», - говорится в сообщении.

При этом, отмечают экономисты ЕАБР, восстановление экономической активности тормозит негативная динамика грузоперевозок (-33,6% г/г), розничного товарооборота (-4,1% г/г) и инвестиций в основной капитал (-4% г/г). «Отрицательные темпы роста экономики обусловлены высокими показателями первых месяцев 2022 г. По мере их выхода из расчета и на фоне положительной динамики в промышленности ВВП перейдет к росту по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уже во II квартале+», - полагают в ЕАБР.
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