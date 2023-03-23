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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОМ КОМПЛЕКСЕ «УЮТНЫЙ» НАЧАЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО ЖИЛОГО ДОМА
13:15 27.03.2023
В жилом комплексе «Уютный» началось строительство многоквартирного жилого дома переменной этажности (14-16 этажей) на 354 квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
Согласно информации, строительство нового жилого комплекса ведется в районе улиц Подлесной-Парниковой-Дачного проезда.
По словам начальника генподрядного СУ-3 стройтреста № 1 Николая Зуя, в настоящее время на объекте работают порядка 50 человек и 16 единиц техники. На земляных работах задействованы механизаторы УМ-1.
Уже смонтированы нулевые циклы РТП, ТП и ПНС, и строители приступили к устройству котлована первого жилого дома.
Отмечается, что это первая очередь строительства. Во второй очереди здесь будет построен еще один такой дом и многоуровневый паркинг.
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