В жилом комплексе «Уютный» началось строительство многоквартирного жилого дома переменной этажности (14-16 этажей) на 354 квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Согласно информации, строительство нового жилого комплекса ведется в районе улиц Подлесной-Парниковой-Дачного проезда.

По словам начальника генподрядного СУ-3 стройтреста № 1 Николая Зуя, в настоящее время на объекте работают порядка 50 человек и 16 единиц техники. На земляных работах задействованы механизаторы УМ-1.

Уже смонтированы нулевые циклы РТП, ТП и ПНС, и строители приступили к устройству котлована первого жилого дома.

Отмечается, что это первая очередь строительства. Во второй очереди здесь будет построен еще один такой дом и многоуровневый паркинг.