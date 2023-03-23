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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО СМЕНИЛ ГЕНДИРЕКТОРА НА БЕЛШИНЕ


12:56 27.03.2023

Лукашенко 27 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, он дал согласие на назначение Александра Ковалева генеральным директором ОАО "Белшина", Игоря Сысоя - гендиректором ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение", Сергея Соглаева - генеральным директором ОАО "Доломит", Сергея Кравцова - генеральным директором РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию"/

Кроме того, дано согласие на назначение:

Дмитрия Петрожицкого - первым заместителем председателя Гомельского облисполкома,

Надежды Лазаревич - первым заместителем председателя Минского горисполкома,

Александра Черникова - заместителем председателя Минского горисполкома,

Сергея Лободинского - председателем Брестского горисполкома,

Александра Горбача - председателем Добрушского райисполкома,

Анатолия Завацкого - председателем Вилейского райисполкома,

Дмитрия Колоса - председателем Узденского райисполкома,

Сергея Ермолицкого - председателем Круглянского райисполкома,

Геворга Мелконяна - председателем Хотимского райисполкома,

Дмитрия Акулича - председателем Чаусского райисполкома,

Виталия Морозова - главой администрации Железнодорожного района Гомеля,

Андреz Картуна - заместителем министра экономики,

Натальи Василевской - заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли,

Игоря Голуба - директором Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций,

Дмитрия Власика - управляющим делами Брестского облисполкома,

Дмитрия Козела - председателем Гомельского райисполкома,

Петра Кириченко - членом Гомельского облисполкома,

Юлии Липовской - членом Гомельского облисполкома,

Александра Саксонова - членом Могилевского облисполкома,

Олега Токуна Валерьевича - заместителем начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства.
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