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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО СМЕНИЛ ГЕНДИРЕКТОРА НА БЕЛШИНЕ
12:56 27.03.2023
Лукашенко 27 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, он дал согласие на назначение Александра Ковалева генеральным директором ОАО "Белшина", Игоря Сысоя - гендиректором ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение", Сергея Соглаева - генеральным директором ОАО "Доломит", Сергея Кравцова - генеральным директором РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию"/
Кроме того, дано согласие на назначение:
Дмитрия Петрожицкого - первым заместителем председателя Гомельского облисполкома,
Надежды Лазаревич - первым заместителем председателя Минского горисполкома,
Александра Черникова - заместителем председателя Минского горисполкома,
Сергея Лободинского - председателем Брестского горисполкома,
Александра Горбача - председателем Добрушского райисполкома,
Анатолия Завацкого - председателем Вилейского райисполкома,
Дмитрия Колоса - председателем Узденского райисполкома,
Сергея Ермолицкого - председателем Круглянского райисполкома,
Геворга Мелконяна - председателем Хотимского райисполкома,
Дмитрия Акулича - председателем Чаусского райисполкома,
Виталия Морозова - главой администрации Железнодорожного района Гомеля,
Андреz Картуна - заместителем министра экономики,
Натальи Василевской - заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли,
Игоря Голуба - директором Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций,
Дмитрия Власика - управляющим делами Брестского облисполкома,
Дмитрия Козела - председателем Гомельского райисполкома,
Петра Кириченко - членом Гомельского облисполкома,
Юлии Липовской - членом Гомельского облисполкома,
Александра Саксонова - членом Могилевского облисполкома,
Олега Токуна Валерьевича - заместителем начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства.
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