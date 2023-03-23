ЭКОНОМИКА РБ

ЛУКАШЕНКО СМЕНИЛ ГЕНДИРЕКТОРА НА БЕЛШИНЕ

12:56 27.03.2023 Лукашенко 27 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба. Согласно информации, он дал согласие на назначение Александра Ковалева генеральным директором ОАО "Белшина", Игоря Сысоя - гендиректором ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение", Сергея Соглаева - генеральным директором ОАО "Доломит", Сергея Кравцова - генеральным директором РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию"/ Кроме того, дано согласие на назначение: Дмитрия Петрожицкого - первым заместителем председателя Гомельского облисполкома, Надежды Лазаревич - первым заместителем председателя Минского горисполкома, Александра Черникова - заместителем председателя Минского горисполкома, Сергея Лободинского - председателем Брестского горисполкома, Александра Горбача - председателем Добрушского райисполкома, Анатолия Завацкого - председателем Вилейского райисполкома, Дмитрия Колоса - председателем Узденского райисполкома, Сергея Ермолицкого - председателем Круглянского райисполкома, Геворга Мелконяна - председателем Хотимского райисполкома, Дмитрия Акулича - председателем Чаусского райисполкома, Виталия Морозова - главой администрации Железнодорожного района Гомеля, Андреz Картуна - заместителем министра экономики, Натальи Василевской - заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли, Игоря Голуба - директором Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, Дмитрия Власика - управляющим делами Брестского облисполкома, Дмитрия Козела - председателем Гомельского райисполкома, Петра Кириченко - членом Гомельского облисполкома, Юлии Липовской - членом Гомельского облисполкома, Александра Саксонова - членом Могилевского облисполкома, Олега Токуна Валерьевича - заместителем начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства.