В январе-феврале 2023 года субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили в бюджет 116,4 млн рублей, или 37,4% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению с прошлым годом поступления в бюджет увеличились на 1,7%, или на 1,9 млн рублей в фактическом исчислении, в том числе от микроорганизаций – на 11,7%, или на 3 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – на 45,4%, или на 7,6 млн рублей.

На 1 марта 2023 года в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 33 тыс. плательщиков, в том числе 25,8 тыс. индивидуальных предпринимателей, 7,2 тыс. – юридических лиц.