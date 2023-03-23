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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ РАССКАЗАЛИ, КАК БЕЛОРУСЫ БУДУТ РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ В АПРЕЛЕ


12:41 27.03.2023

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как белорусы будут работать и отдыхать в апреле.

Согласно информации, в этом году 25 апреля белорусы отмечают Радоницу. Эта дата в нашей стране признана официальным выходным.

В соответствии с производственным календарем у белорусов в апреле при шестидневной рабочей неделе будет 24 рабочих дня, в том числе 1 предпраздничный, при пятидневной - 19 рабочих, в том числе 1 предпраздничный.

При этом рабочий день с 24 апреля (понедельник) переносится на субботу 29 апреля.

Таким образом, будет 4 выходных дня – с 22 по 25 апреля.

Расчетная норма рабочего времени во втором месяце весны при 40-часовой рабочей неделе составит:

для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 151 час;

для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 157 часов.

В ведомстве напоминают, что расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Совета министров от 01.11.2022 № 739 «О переносе рабочих дней в 2023 году».
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