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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ РАССКАЗАЛИ, КАК БЕЛОРУСЫ БУДУТ РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ В АПРЕЛЕ
12:41 27.03.2023
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как белорусы будут работать и отдыхать в апреле.
Согласно информации, в этом году 25 апреля белорусы отмечают Радоницу. Эта дата в нашей стране признана официальным выходным.
В соответствии с производственным календарем у белорусов в апреле при шестидневной рабочей неделе будет 24 рабочих дня, в том числе 1 предпраздничный, при пятидневной - 19 рабочих, в том числе 1 предпраздничный.
При этом рабочий день с 24 апреля (понедельник) переносится на субботу 29 апреля.
Таким образом, будет 4 выходных дня – с 22 по 25 апреля.
Расчетная норма рабочего времени во втором месяце весны при 40-часовой рабочей неделе составит:
для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 151 час;
для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 157 часов.
В ведомстве напоминают, что расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Совета министров от 01.11.2022 № 739 «О переносе рабочих дней в 2023 году».
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