ЭКОНОМИКА РБ

НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЙ ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ГЕНДИРЕКТОР "БЕЛМЕДТЕХНИКИ"

12:16 27.03.2023 Лукашенко, рассмотрев 27 марта кадровые вопросы, дал согласие на назначение замминистра здравоохранения и гендиректора "Белмедтехники". Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава. Согласно информации, Юрий Горбич, занимавший должность заведующего кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования, согласован на назначение заместителем министра здравоохранения. На должность генерального директорв производственно-торгового РУП "Белмедтехника" согласована кандидатура Игоря Демиденко.