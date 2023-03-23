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ЭКОНОМИКА РБ
НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЙ ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ГЕНДИРЕКТОР "БЕЛМЕДТЕХНИКИ"
12:16 27.03.2023
Лукашенко, рассмотрев 27 марта кадровые вопросы, дал согласие на назначение замминистра здравоохранения и гендиректора "Белмедтехники". Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, Юрий Горбич, занимавший должность заведующего кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования, согласован на назначение заместителем министра здравоохранения.
На должность генерального директорв производственно-торгового РУП "Белмедтехника" согласована кандидатура Игоря Демиденко.
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