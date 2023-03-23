Грузооборот транспорта Гомельской области в январе-феврале 2023 г. составил 1,9 млрд тонно-километров, или 44,2% к январю-февралю 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-феврале 239,8 млн. пассажиро-километров, или 102,5% к январю – февралю 2022 г.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 34,6 млн. человек, или 102,1% к январю-февралю 2022 г.

Информация о грузоперевозках транспортных предприятий области не представлена.