В этом году принимать документы от абитуриентов, поступающих по целевому направлению, вузы начнут с 1 по 5 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.

Согласно информации, затем с 6 по 13 июня им необходимо будет сдать внутренний вступительный экзамен по учебному предмету, который определен предметом первого профильного испытания для выбранной специальности.

В случае успеха до 16 июня абитуриенты-целевики станут студентами выбранного вуза.

«Система целевого приема давно доказала свою эффективность. С самого начала обучения у студентов-целевиков есть гарантированное место работы, а организации, подписавшие с такими мотивированными и целеустремленными ребятами договоры, пополняются молодыми работниками. Поэтому популярность целевого направления как среди абитуриентов, так и предприятий растет с каждым годом», - утверждают в Минобразования.