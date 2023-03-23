ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


АБИТУРИЕНТЫ С ЦЕЛЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ БУДУТ СДАВАТЬ В ЭТОМ ГОДУ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН В ВУЗЕ С 6 ПО 13 ИЮНЯ


11:50 27.03.2023

В этом году принимать документы от абитуриентов, поступающих по целевому направлению, вузы начнут с 1 по 5 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.

Согласно информации, затем с 6 по 13 июня им необходимо будет сдать внутренний вступительный экзамен по учебному предмету, который определен предметом первого профильного испытания для выбранной специальности.

В случае успеха до 16 июня абитуриенты-целевики станут студентами выбранного вуза.

«Система целевого приема давно доказала свою эффективность. С самого начала обучения у студентов-целевиков есть гарантированное место работы, а организации, подписавшие с такими мотивированными и целеустремленными ребятами договоры, пополняются молодыми работниками. Поэтому популярность целевого направления как среди абитуриентов, так и предприятий растет с каждым годом», - утверждают в Минобразования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2023
валюта курс
EUR 3.0495
USD 2.8426
RUB 3.7311
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.1159 +0.0259
USD 2.8520 -0.008
RUB 3.7315 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0550 3.0740
USD 2.8380 2.8500
RUB 2.8000 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 27.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.0810
EUR/RUB 81.8000 107.9000
USD/RUB 75.8000 99.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте