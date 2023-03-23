ОАО «Гамма вкуса» готовит сразу несколько новых видов продукции для детей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», в этом году на прилавках магазинов появится два новых вкуса детского питания в упаковке дой пак «Яблоко/черника» и «Фруктовый салатик» под торговой маркой «Непоседа», а также детское питание в стекле «Овощное ассорти».

ОАО «Гамма вкуса» - это целый производственный комплекс переработки овощного и фруктового сырья, специализирующийся на производстве детского питания, соковой продукции, овощных консервов, соусов, варенья, пюре-полуфабрикатов.

Предприятие уникально в своем роде в том, что оно обладает закрытым циклом производства: от собственной сырьевой базы до готовой продукции. Каждый этап производства находится под строгим контролем.

У ОАО «Гамма вкуса» имеется свой яблоневый сад - это одно из составляющих звеньев полного цикла производства предприятия «От росточка до баночки», где при изготовлении продукции используется натуральное свежее сырье без добавления консервантов и красителей. В собственной сырьевой зоне выращиваются экологически чистые, натуральные продукты, выращенные без использования пестицидов, гормонов и стимуляторов роста.

Ассортимент продукции регулярно обновляется, что обеспечивает постоянный интерес потребителей, позволяет учитывать меняющиеся тенденции рынка.