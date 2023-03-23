ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УПАЛ НА 2,3%

11:23 27.03.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-февраль 2023 г. в текущих ценах составил 3631,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2,3% меньше к уровню января-февраля 2022 г.