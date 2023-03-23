|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТР ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛ О РАБОТЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
11:18 27.03.2023
Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко рассказал о работе транспортного комплекса в условиях.
Выступая перед студентами Белорусского государственного университета транспорта, он отметил, что нарушились привычные логистические связи и ключевой задачей была переориентация транспортных потоков с западного направления на восточное.
«В прошлом году нам удалось переориентировать поставки прямыми поездами в Китай, отправлено порядка 1 тыс. контейнерных поездов с различной продукцией. Задействовали практически 20 российских портов», – сказал он.
В части введенных ограничений для автомобильных перевозчиков был принят механизм перегрузки и перецепки, вдоль западной границы созданы транспортно-логистические центры. В первую очередь это позволило обеспечить работой белорусские автомобильные предприятия и даже с сработать с прибылью по концу прошлого года. Также активнее стали выполняться перевозки в восточные страны.
На повестке также стоит вопрос переформатирования работы железнодорожников за счет привлечения дополнительных потоков по имеющимся направлениям, и в целом перестройка работы БЖД.
Что касается авиационной отрасли, то она также работает в санкционных условиях, но вместе с тем «Белавиа» выполняет полеты в 19 аэропортов. На сегодня загрузка достаточно хорошая. Продолжает летать ряд иностранных авиакомпаний, в частности, в ближайшее время начнет полеты Flydubai.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2023
Курсы в банках
на 27.03.2023
Конвертация в банках
на 27.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте