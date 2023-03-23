В январе-феврале 2023 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 5,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,4% к уровню января-февраля 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 104%, в обрабатывающей промышленности – 101,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 97,9%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,6%.