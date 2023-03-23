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ЭКОНОМИКА РБ
НА САЙТЕ МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ СОЗДАН РАЗДЕЛ «АБИТУРИЕНТУ 2023»
10:36 27.03.2023
На сайте Министерства образования Беларуси создан раздел «Абитуриенту 2023».
Как сообщает Telegram-канал министерства, в раздел включены ссылки на все сайты для абитуриентов учреждений высшего образования Беларуси и новации вступительной кампании.
В разделах можно ознакомиться с мнениями экспертов, ответы на поступившие вопросы, информация о целевом приеме 2023 года.
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