В январе-феврале 2023 г. в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 316,7 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем – февралем 2022 г. в сопоставимых ценах на 0,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 307,3 млн рублей или в сопоставимых ценах на 0,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 31,1 тыс. тонн, что на 2,6% больше, чем в январе-феврале 2022 г., яиц – 66,7 млн штук (на 1% больше), молока – 136,9 тыс. тонн (98,9%).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 29,6 тыс. тонн и по сравнению с январем – февралем 2022 г. увеличилось на 3,5%, производство яиц – 61,5 млн. штук (на 1% больше), молока произведено 134,3 тыс. тонн (99,1%).

На 1 марта 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 613,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 209,6 тыс. голов. Численность свиней составила 249,3 тыс. голов.