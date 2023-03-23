|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ПОДРОСЛО НА 0,2%
10:12 27.03.2023
В январе-феврале 2023 г. в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 316,7 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем – февралем 2022 г. в сопоставимых ценах на 0,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 307,3 млн рублей или в сопоставимых ценах на 0,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 31,1 тыс. тонн, что на 2,6% больше, чем в январе-феврале 2022 г., яиц – 66,7 млн штук (на 1% больше), молока – 136,9 тыс. тонн (98,9%).
В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 29,6 тыс. тонн и по сравнению с январем – февралем 2022 г. увеличилось на 3,5%, производство яиц – 61,5 млн. штук (на 1% больше), молока произведено 134,3 тыс. тонн (99,1%).
На 1 марта 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 613,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 209,6 тыс. голов. Численность свиней составила 249,3 тыс. голов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2023
Курсы в банках
на 27.03.2023
Конвертация в банках
на 27.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте