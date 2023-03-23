Второй энергоблок БелАЭС выведен на минимально контролируемый уровень мощности. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

«В рамках завершающего этапа физического пуска второго энергоблока БелАЭС в реакторе блока успешно осуществлена управляемая цепная реакция деления – системы контроля зафиксировали появление первых нейтронов. Реакторная установка блока выведена на минимально контролируемый уровень мощности - 1% от номинальной. С этого момента начался жизненный цикл реакторной установки: как говорят ядерщики, начало биться «сердце» реактора», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что запуску цепной реакции предшествовал большой объем строительных, монтажных, пусконаладочных работ и испытаний – они выполнены с соблюдением всех требований безопасности.

Следующим этапом реализации проекта будет энергетический пуск второго энергоблока атомной станции – это подъем мощности реакторной установки до 40% и выше с первым пробным включением блока в сеть и последующими испытаниями на разных режимах.