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ЭКОНОМИКА РБ
ВТОРОЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВЫВЕДЕН НА МИНИМАЛЬНО КОНТРОЛИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ
09:58 27.03.2023
Второй энергоблок БелАЭС выведен на минимально контролируемый уровень мощности. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
«В рамках завершающего этапа физического пуска второго энергоблока БелАЭС в реакторе блока успешно осуществлена управляемая цепная реакция деления – системы контроля зафиксировали появление первых нейтронов. Реакторная установка блока выведена на минимально контролируемый уровень мощности - 1% от номинальной. С этого момента начался жизненный цикл реакторной установки: как говорят ядерщики, начало биться «сердце» реактора», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что запуску цепной реакции предшествовал большой объем строительных, монтажных, пусконаладочных работ и испытаний – они выполнены с соблюдением всех требований безопасности.
Следующим этапом реализации проекта будет энергетический пуск второго энергоблока атомной станции – это подъем мощности реакторной установки до 40% и выше с первым пробным включением блока в сеть и последующими испытаниями на разных режимах.
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