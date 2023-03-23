Сезон заготовки березового сока стартовал в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, южные регионы страны (часть Брестской, Гомельской, Гродненской области) уже приступили к заготовке березового сока и реализации его населению.

Первые партии полезного напитка начинают собирать и в отдельных регионах Минской области. Помимо лесничеств, лесхозов, где осуществляется традиционная реализация березового сока, приобрести полезный напиток можно будет и на торговых площадках "Лесной домик".

Так, в этом году минчане смогут приобрести березовый сок сразу в двух точках: Логойский тракт, 52 (торговая площадка "Лесной домик"); ул.Багратиона, 70 (административное здание Минского лесхоза).

Отмечается, что первые партии напитка на Логойском тракте начали продавать с 25 марта. В Минском лесхозе реализация сока начнется с 27 марта. Вместе с тем в Минлесхозе обращают внимание, что сокодвижение осуществляется лишь при определенных климатических условиях - погода может внести определенные коррективы.

По информации МинскогоГПЛХО, стоимость березового сока за литр будет составлять 48-49 копеек. При этом лесхозами области только населению планируется реализовать не менее 3850 тонн полезного напитка.