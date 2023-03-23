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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В ФЕВРАЛЕ ПОДРОСЛА НА 2,9 РУБЛЯ
18:19 24.03.2023
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в феврале 2023 года составила 1687,8 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.
В январе 2023 года средняя зарплата была 1684,9 рубля.
Таким образом, в феврале она подросла по сравнению с январем на 2,9 рубля, или на 0,17%.
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