ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В ФЕВРАЛЕ ПОДРОСЛА НА 2,9 РУБЛЯ

18:19 24.03.2023 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в феврале 2023 года составила 1687,8 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет. В январе 2023 года средняя зарплата была 1684,9 рубля. Таким образом, в феврале она подросла по сравнению с январем на 2,9 рубля, или на 0,17%.