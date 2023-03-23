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ЭКОНОМИКА РБ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 20%
18:02 24.03.2023
За январь-февраль 2023 года в бюджет Могилевской области поступило 311,2 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 51,8 млн рублей, или на 20% в фактическом исчислении.
Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 124,7 млн рублей, или 40,1%, налога на добавленную стоимость – 90,6 млн рублей (29,1%), налога при упрощенной системе налогообложения – 16,6 млн рублей (5,3%), акцизов – 12,7 млн рублей (4,1%), земельного налога – 9 млн рублей (2,9%).
В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ЛВЗ», СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод», ЗАО «Бобруйский бровар», ОАО «Белшина», РУП «Могилевоблгаз», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, Могилевский филиал РУП «Белтелеком», Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном», ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения». Удельный вес их платежей составил 20,6% общих поступлений в бюджет области.
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