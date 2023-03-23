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ЭКОНОМИКА РБ
АБИТУРИЕНТЫ С ЦЕЛЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ БУДУТ СДАВАТЬ В ЭТОМ ГОДУ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН В ВУЗЕ С 6 ПО 13 ИЮНЯ
17:54 24.03.2023
В этом году принимать документы от абитуриентов, поступающих по целевому направлению, вузы начнут с 1 по 5 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.
Согласно информации, затем с 6 по 13 июня им необходимо будет сдать внутренний вступительный экзамен по учебному предмету, который определен предметом первого профильного испытания для выбранной специальности.
В случае успеха до 16 июня абитуриенты-целевики станут студентами выбранного вуза.
«Система целевого приема давно доказала свою эффективность. С самого начала обучения у студентов-целевиков есть гарантированное место работы, а организации, подписавшие с такими мотивированными и целеустремленными ребятами договоры, пополняются молодыми работниками. Поэтому популярность целевого направления как среди абитуриентов, так и предприятий растет с каждым годом», - утверждают в Минобразования.
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