ЭКОНОМИКА РБ

НА СЕВЕРНОЙ МИНИ-ТЭЦ В ГРОДНО ПРОЙДУТ ИСПЫТАНИЯ КОТЛОАГРЕГАТА

17:49 24.03.2023 С 27 марта по 7 апреля на Северной мини-ТЭЦ филиала «Гродненские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» пройдут тепловые испытания на новом паровом котле при сжигании резервного топлива (мазута топочного). Как сообщает Telegram-канал РУП «Гродноэнерго», проведение данного типа работ сопряжено с изменением цвета уходящих дымовых газов. «Испытания проводятся с целью определения оптимальных режимов работы оборудования с наиболее эффективными экономическими и экологическими показателями», - говорится в сообщении.