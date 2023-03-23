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ЭКОНОМИКА РБ
НА СЕВЕРНОЙ МИНИ-ТЭЦ В ГРОДНО ПРОЙДУТ ИСПЫТАНИЯ КОТЛОАГРЕГАТА
17:49 24.03.2023
С 27 марта по 7 апреля на Северной мини-ТЭЦ филиала «Гродненские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» пройдут тепловые испытания на новом паровом котле при сжигании резервного топлива (мазута топочного).
Как сообщает Telegram-канал РУП «Гродноэнерго», проведение данного типа работ сопряжено с изменением цвета уходящих дымовых газов.
«Испытания проводятся с целью определения оптимальных режимов работы оборудования с наиболее эффективными экономическими и экологическими показателями», - говорится в сообщении.
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