В ходе проверки торгового объекта, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью в Бобруйске, установлены грубейшие нарушения законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в магазине продавались товары (крупа манная, хлопья овсяные, соль) по завышенным ценам, 19 наименований товаров (в основном, кондитерские изделия) были с истекшими сроками годности (до 416 суток).

Кроме того, выявлены многочисленные нарушения правил торговли: реализация товаров без ценников и необходимой для покупателей информации, несоблюдение ассортиментного перечня по 20 разновидностям товаров и др.

При этом на момент мониторинга за прилавком работала сама директор этой организации.

Комитет госконтроля Могилевской области деятельность магазина приостановил. Выданы рекомендации и предписания об устранении нарушений, их выполнение взято на контроль, проинформированы местные органы власти.