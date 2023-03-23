Около 50 роликов о белорусских брендах подготовили китайские магистранты БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, эти работы будут представлены на Международном научном хакатоне «Беларусь и Китай: бренды, медиарилейшнз, культурные коды», который пройдет 27-29 марта в БГУ.

Мероприятие проводится впервые с целью популяризации белорусской продукции на китайском рынке, создания площадки по реализации творческого потенциала иностранных студентов, а также укрепления сотрудничества между Беларусью и Китаем.

В течение двух месяцев более 50 китайских иностранных магистрантов-коммуникаторов работали над созданием видеороликов по продвижению белорусских брендов пищевой, легкой промышленности и машиностроения. Среди них кондитерские, хлебобулочные изделия, молочная продукция, одежда, транспорт и др. Кроме того, магистранты предложили идеи по эффективному продвижению китайской продукции на белорусском рынке. Это известные торговые марки автомобилей и гаджетов.

Всего было предложено 54 проекта в девяти номинациях. Среди них «Позиционирование белорусских брендов на международной арене», «Научная коммуникация: тренды, имидж ученого, научная журналистика», «Особенности продвижения китайских брендов на рынке Беларуси», «Национальный бренд», «Лучшее исследование о применении культурных кодов при продвижении интересов компаний» и др.

Программа хакатона включает мастер-классы для магистрантов от специалистов в области маркетинга и коммуникаций. Они расскажут о национальных культурных кодах, устройстве коммуникаций в IT-компании, особенностях организации ивента для бизнеса и др. Также участники хакатона в ходе заседания круглого стола обсудят вопросы научной коммуникации в формировании национального бренда, риски санкционного давления и точки роста для продвижения страновых брендов.

Завершится хакатон экскурсией в индустриальный парк «Великий камень».

Организатором хакатона выступает факультет журналистики БГУ.