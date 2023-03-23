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ЭКОНОМИКА РБ
В ТАМПОНАЖНОМ УПРАВЛЕНИИ БЕЛОРУСНЕФТИ РАЗРАБОТАЛИ СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ
16:46 24.03.2023
В Тампонажном управлении Белоруснефти разработали специальное оборудование.
Как пишет портал NEFT.by, это устройство для автоматической калибровки датчиков уровня топлива – мобильная тарировочная станция.
Отмечается, что это собственная разработка специалистов Тампонажного управления, как и изготовление самой мобильной станции.
Тарировочная станция прошла испытания и уже готова к вводу в эксплуатации. Ее можно использовать для тарировки и настройки различных типов датчиков. Это повысит их точность и надежность в процессе эксплуатации. Внедрение такого оборудования позволит подразделению снизить затраты и одновременно повысить качество и надежность работы своей техники.
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