ЭКОНОМИКА РБ

В ТАМПОНАЖНОМ УПРАВЛЕНИИ БЕЛОРУСНЕФТИ РАЗРАБОТАЛИ СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ

16:46 24.03.2023 В Тампонажном управлении Белоруснефти разработали специальное оборудование. Как пишет портал NEFT.by, это устройство для автоматической калибровки датчиков уровня топлива – мобильная тарировочная станция. Отмечается, что это собственная разработка специалистов Тампонажного управления, как и изготовление самой мобильной станции. Тарировочная станция прошла испытания и уже готова к вводу в эксплуатации. Ее можно использовать для тарировки и настройки различных типов датчиков. Это повысит их точность и надежность в процессе эксплуатации. Внедрение такого оборудования позволит подразделению снизить затраты и одновременно повысить качество и надежность работы своей техники.