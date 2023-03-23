В Витебской области розничный товарооборот в январе-феврале 2023 г. составил 1032,1 млн рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,4% розничного товарооборота области, составил 954 млн рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-феврале 2023 г. оптовый товарооборот составил 3 097,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 135,2% к уровню января-февраля 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2023 г. составил 54,7 млн рублей, или 107,9% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.