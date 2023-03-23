Очередная 42-я сессия Минского городского Совета депутатов начала свою работу. Об этом сообщает Telegram-канал Минского горисполкома.

Согласно информации, депутаты обсудят исполнение городского бюджета за 2022 год, внесут уточнения в бюджет Минска нынешнего года и в инвестиционную программу столицы, уточнят списки генеральных проектных и генеральных подрядных организаций, работающих на объектах города, внесут изменения в некоторые решения, принятые ранее.

В числе других тем повестки дня – назначение стипендий спортсменам, показывающим наиболее высокие результаты, также присвоение наименований некоторым улицам города.