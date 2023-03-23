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ЭКОНОМИКА РБ


ЧПУП «ЗАВОД ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» РАЗРАБОТАЛО НОВЫЙ ШАХТНЫЙ САМОСВАЛ И ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНУЮ МАШИНУ


14:19 24.03.2023

ЧПУП «Завод горного машиностроения» (входит в состав холдинга «Нива-Холдинг») впервые спроектировал и изготовил погрузочно-доставочную машину ML-114K грузоподъемностью 14 тонн и шахтный самосвал MD-230К грузоподъемностью 30 тонн.

Как сообщается на сайте холдинга, разработка машины погрузочно-доставочной ML-114K явилась продолжением линейки ранее разработанных МПД грузоподъемностью 7 и 10 тонн. Предназначена машина погрузочно-доставочная ML-114К для набора (погрузки), транспортировки, разгрузки или выгрузки взорванных, или разрыхленных механическим способом горных пород.

Эксплуатация машины осуществляется вне взрывоопасных зон подземных шахт и проходок, а также в условиях открытой добычи полезных ископаемых, строительстве тоннелей и т.п. Отмечается, что на сегодня на территории СНГ Завод горного машиностроения единственный, кто выпускает МПД в такой комплектации и с таким оснащением, которое соответствует оборудованию от ведущих мировых производителей. Что касается инновационного решения в данном проекте, то здесь применена электронная система контроля параметров и управления всеми системами машины.

Самосвал шахтного MD-230K грузоподъемностью 30 тонн имеет специальную конструкцию. Причем самосвал является первым не только в данной модификации, но и в целом в производственной истории Завода горного машиностроения.

Предназначен для транспортировки и выгрузки взорванной или разрыхленной механическим способом горной породы в стесненных условиях подземных шахт и проходок. Эксплуатация самосвала осуществляется вне взрывоопасных зон подземных шахт и проходок, а также в условиях открытой добычи полезных ископаемых, строительстве тоннелей и т.п. На самосвале также применена электронная система управления и контроля параметров за системами машины.

Как и в случае с машиной погрузочно-доставочной грузоподъемностью 14 тонн, в СНГ линейку самосвалов со способностью погрузить до 30 тонн сегодня выпускает только ЧПУП «Завод горного машиностроения».

В числе предприятий, которых заинтересовали новые образцы инновационного оборудования, АО «Кольская горно-металлургическая компания «Рудник Северный» — ведущий производственный комплекс Мурманской области (Российская Федерация) по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов.
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