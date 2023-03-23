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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УМЕНЬШИЛОСЬ
13:58 24.03.2023
По состоянию на 1 марта 2023 года на налоговом учете Витебской области состоит 14535 организаций негосударственного сектора экономики, которые уплатили в бюджет 104,3 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению аналогичным периодом прошлого года количество организаций, состоящих на учете, уменьшилось на 14. При этом поступления в действующих возросли на 11,5 млн рублей, или на 12,3%.
Доля платежей организаций негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 22,8%.
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