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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК ПЕРЕХОДИТ НА ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ
13:21 24.03.2023
Национальный аэропорт Минск с 26 марта 2023 года переходит на весенне-летнее расписание полетов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, его действие продлится по 28 октября 2023 года.
В связи с переходом на весенне-летнее расписание по отдельным направлениям изменится время выполнения рейсов.
Календарь авиационных сезонов, в соответствии с нормами Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), делится на два периода – летний сезон и зимний. Лето начинается в последнее воскресенье марта и заканчивается в последнюю субботу октября, а зима, соответственно, начинается в последнее воскресенье октября и заканчивается в последнюю субботу марта.
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