Грузооборот транспорта Витебской области в январе-феврале 2023 г. составил 182 млн тонно-километров, или 76,5% к соответствующему периоду 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-феврале 2023 г. составил 195,9 млн пассажиро-километров, или 108,6% к соответствующему периоду 2022 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 24,6 млн человек, или 102,5% к январю-февралю 2022 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций региона не представлена.