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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УПАЛ НА 23,5%
13:12 24.03.2023
Грузооборот транспорта Витебской области в январе-феврале 2023 г. составил 182 млн тонно-километров, или 76,5% к соответствующему периоду 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-феврале 2023 г. составил 195,9 млн пассажиро-километров, или 108,6% к соответствующему периоду 2022 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 24,6 млн человек, или 102,5% к январю-февралю 2022 г.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций региона не представлена.
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