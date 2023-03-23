День открытых дверей состоится 25 марта в Полоцком государственном лесном колледже (ул. Пушкина, 2. Начало в 11:00).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, техник лесного хозяйства - это востребованная и перспективная специальность, которая не потеряет свою актуальность многие десятилетия.

Квалификация «Техник лесного хозяйства» по специальности «Лесное хозяйство» присваивается студентам, успешно поступившим и окончившим филиал БГТУ «Полоцкий государственный лесной колледж» на основе: общего базового образования (после 9 классов) – срок обучения 3 года 5 месяцев; общего среднего образования (после 11 классов) – срок обучения 2 года 5 месяцев.

В программе Abitur-Tour: фотозона, квест-тест, беспроигрышная лотерея, арт-мастерская, дерево пожеланий и др.; встреча с ответственным секретарем приемной комиссии. Презентационный ролик об организации учебного процесса и студенческой жизни колледжа; экскурсии по колледжу, работа интерактивных площадок.

Подобные Дни открытых дверей в Полоцком государственном лесном колледже также пройдут 22 апреля и 13 мая 2023 года.