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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ СОСТОИТСЯ 25 МАРТА В ПОЛОЦКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЛЕСНОМ КОЛЛЕДЖЕ
12:55 24.03.2023
День открытых дверей состоится 25 марта в Полоцком государственном лесном колледже (ул. Пушкина, 2. Начало в 11:00).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, техник лесного хозяйства - это востребованная и перспективная специальность, которая не потеряет свою актуальность многие десятилетия.
Квалификация «Техник лесного хозяйства» по специальности «Лесное хозяйство» присваивается студентам, успешно поступившим и окончившим филиал БГТУ «Полоцкий государственный лесной колледж» на основе: общего базового образования (после 9 классов) – срок обучения 3 года 5 месяцев; общего среднего образования (после 11 классов) – срок обучения 2 года 5 месяцев.
В программе Abitur-Tour: фотозона, квест-тест, беспроигрышная лотерея, арт-мастерская, дерево пожеланий и др.; встреча с ответственным секретарем приемной комиссии. Презентационный ролик об организации учебного процесса и студенческой жизни колледжа; экскурсии по колледжу, работа интерактивных площадок.
Подобные Дни открытых дверей в Полоцком государственном лесном колледже также пройдут 22 апреля и 13 мая 2023 года.
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