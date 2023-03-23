В текущих условиях спрос с площадок свободных (особых) экономических зон наиболее высок. Об этом заявил 23 марта 2023 года первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь во время III Конгресса свободных экономических зон в Гомеле.

По его словам, в решении задач оперативной диверсификации рынков сбыта, выстраивания оптимальных транспортно-логистических цепочек и связей, организации импортозамещающих производств в кооперации с партнерами из дружественных стран особую роль играет наличие эффективных преференциальных режимов ведения бизнеса, в том числе свободных (особых) экономических зон.

Такие площадки обладают максимальным набором экономических стимулов для привлечения инвестиций, внедрения современных технологий в создание производств и конкурентоспособной продукции.

«Прошедший год ярко продемонстрировал высокий уровень менеджмента предприятий-резидентов СЭЗ, профессиональный подход в решении поставленных задач. Благодаря слаженной работе бизнеса при содействии Правительства экономика Беларуси достойно справилась с внешними вызовами, что обеспечило рост основных финансово-экономических показателей СЭЗ в 2022 году», – отметил Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Первый заместитель министра подчеркнул, что для успешного развития СЭЗ и придания дополнительного импульса реализации инвестиционных проектов оказывается весомая государственная поддержка: расширены границы СЭЗ для реализации новых проектов и компетенции администраций СЭЗ в области использования и охраны земель, активно возводится инженерная и транспортная инфраструктура.

С учетом возрастающей потребности инвесторов в современных производственных помещениях с развитой инфраструктурой правительством начата реализация пилотных проектов по созданию промышленных парков в городах Барановичи и Пинск.

Юрий Чеботарь обратил внимание местных органов власти, администраций СЭЗ и технопарков, что показателем эффективности реализации принятых мер будет активизация инвестиционной активности и организация новых производств, успешное завершение и запуск текущих инвестиционных проектов.

В конгрессе приняли участие представители ассоциации кластеров, ОЭЗ и индустриальных парков России, ряда ОЭЗ, технопарков, корпораций развития регионов России, СЭЗ Узбекистана, ФТС Российской Федерации и иных зарубежных организаций. Участниками обсужден широкий круг вопросов, касающихся условий развития СЭЗ, индустриальных и научно-технологических парков как драйверов развития регионов.