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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СНИЗИЛСЯ НА 2%
12:07 24.03.2023
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-февраль 2023 г. в текущих ценах составил 2599,2 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2% меньше к уровню января-февраля 2022 года.
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