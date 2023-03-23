ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СНИЗИЛСЯ НА 2%

12:07 24.03.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-февраль 2023 г. в текущих ценах составил 2599,2 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2% меньше к уровню января-февраля 2022 года.