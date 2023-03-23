В Белоруснефти переходят на «цифру» в учете бурильных труб.

Как сообщает портал NEFT.by, в компании за поставку качественных труб для бурения отвечает подразделение ПУ «Нефтебурсервис». Сейчас там меняют подходы к учету бурильных труб: вместо сведений по комплекту собирают историю каждой единицы. Для хранения и считывания данных применяют технологию RFID-идентификации — небольшие чипы, в которых содержится вся информация о рабочем цикле трубы. Таким образом создается цифровой каталог истории каждой единицы комплекта труб, который позволяет отслеживать их качество.

Внедрение индивидуального учета бурильных труб с помощью RFID-меток позволит повысить эффективность эксплуатации. Процесс инспекции по международному стандарту DS-1 и внедрения цифровой идентификации только начат. Рассчитан он на несколько лет.